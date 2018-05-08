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Колишній директор РосУкрЕнерго може стати віце-прем'єром РФ

Вівторок, 8 травня 2018, 02:15

Колишній директор RosUkrEnergo AG Костянтин Чуйченко може стати главою апарату уряду РФ в ранзі віце-прем'єра.

Про це повідомляє РБК.

Виконуючий обов'язки голови уряду Росії Дмитро Медведєв запропонував кандидатів до нового складу кабінету міністрів, згідно з яким колишній директор RosUkrEnergo AG Костянтин Чуйченко може стати главою апарату уряду в ранзі віце-прем'єра.

Таким чином, з цього поста йде віце-прем'єр Сергій Приходько, який прославився подорожжю на яхті з мільярдером Олегом Дерипаскою і дівчиною Настею Рибкою.

З 2004 по 2008 рік Чуйченко був виконавчим директором компанії RosUkrEnergo AG, яка використовувалася для транзиту газу в Україну. Акціонерами компанії були "Газпром" і Centragas Holding AG Дмитра Фірташа.

Одним з власників компанії також називали кримінального авторитета Семена Могилевича, якого розшукувало ФБР.

Чуйченко фігурує в "Кремлівському звіті" - списку осіб, стосовно яких уряд США може застосувати санкції.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяФірташ
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