Колишній директор РосУкрЕнерго може стати віце-прем'єром РФ

Колишній директор RosUkrEnergo AG Костянтин Чуйченко може стати главою апарату уряду РФ в ранзі віце-прем'єра.

Про це повідомляє РБК.

Виконуючий обов'язки голови уряду Росії Дмитро Медведєв запропонував кандидатів до нового складу кабінету міністрів, згідно з яким колишній директор RosUkrEnergo AG Костянтин Чуйченко може стати главою апарату уряду в ранзі віце-прем'єра.

Таким чином, з цього поста йде віце-прем'єр Сергій Приходько, який прославився подорожжю на яхті з мільярдером Олегом Дерипаскою і дівчиною Настею Рибкою. На зустрічі з депутатами фракції "Єдина Росія" 7 травня Медведєв запропонував призначити на місце Приходька свого однокурсника Костянтина Чуйченка, який займає посаду начальника контрольного управління президента.

З 2004 по 2008 рік Чуйченко був виконавчим директором компанії RosUkrEnergo AG, яка використовувалася для транзиту газу в Україну. Акціонерами компанії були "Газпром" і Centragas Holding AG Дмитра Фірташа.

Одним з власників компанії також називали кримінального авторитета Семена Могилевича, якого розшукувало ФБР.

Чуйченко фігурує в "Кремлівському звіті" - списку осіб, по відношенню до яких уряд США може застосувати санкції.