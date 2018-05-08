В Оксфорді відбулася стрілянина

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Вівторок, 8 травня 2018, 05:26

Невідомий відкрив вогонь з будівлі, розташованої в британському місті Оксфорді, поліція стріляла у відповідь.

Про це повідомляє BBC.

У поліції повідомили, що вогонь був відкритий з будівлі на Paradise Square і співробітники правоохоронних органів, що прибули на місце, стріляли у відповідь і ведуть із стрільцем переговори.

За даними служби швидкої допомоги, медична допомога була потрібна одній людині, її життю нічого не загрожує.

Район Paradise Square і Norfolk Street оточений.

 
OXFORD MAIL

Один зі свідків перестрілки між озброєною людиною і поліцією, повідомив, що почув близько 20 пострілів.

За його словами, чоловік стріляв з балкона, а потім стрибнув у сад, де його намагалася затримати поліція.

Як повідомляється, на місце події прибув вертоліт і щонайменше 10 поліцейських машин.

Інше британське видання Express.co.uk повідомляє, що в поліції не пов'язують інцидент з тероризмом.

Теми: Велика Британія
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