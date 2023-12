В Оксфорді відбулася стрілянина

Невідомий відкрив вогонь з будівлі, розташованої в британському місті Оксфорді, поліція стріляла у відповідь.

Про це повідомляє BBC.

У поліції повідомили, що вогонь був відкритий з будівлі на Paradise Square і співробітники правоохоронних органів, що прибули на місце, стріляли у відповідь і ведуть із стрільцем переговори.

За даними служби швидкої допомоги, медична допомога була потрібна одній людині, її життю нічого не загрожує.

Район Paradise Square і Norfolk Street оточений.

Один зі свідків перестрілки між озброєною людиною і поліцією, повідомив, що почув близько 20 пострілів.

За його словами, чоловік стріляв з балкона, а потім стрибнув у сад, де його намагалася затримати поліція.

Ambulance crew bringing through a stretcher now at Oxford shooting scene pic.twitter.com/uGKpME3NLW