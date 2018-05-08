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Українці не постраждали під час зіткнення потягів у Німеччині

Вівторок, 8 травня 2018, 11:59

Громадяни України не постраждали в результаті зіткнення потягів у Німеччині.

Про це Українській правді повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За повідомленням кримінальної поліції м. Аугсбург (федеральна земля Баварія), громадян України серед загиблих і травмованих під час зіткнення потягів немає", - зазначив він.

8 травня у німецькому місті Айхах неподалік від Аугсбурга (Баварія) в результаті зіткнення пасажирського потяга з товарним загинули двоє людей.

Причини аварії не зрозумілі. Очікується, що експерти працюватимуть на станції, щоб з’ясувати, з яких причин пасажирський потяг опинився на одній колії з товарним.

Українська правда

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Теми: Німеччинааваріяукраїнці
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