Українці не постраждали під час зіткнення потягів у Німеччині
Вівторок, 8 травня 2018, 11:59
Громадяни України не постраждали в результаті зіткнення потягів у Німеччині.
Про це Українській правді повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"За повідомленням кримінальної поліції м. Аугсбург (федеральна земля Баварія), громадян України серед загиблих і травмованих під час зіткнення потягів немає", - зазначив він.
8 травня у німецькому місті Айхах неподалік від Аугсбурга (Баварія) в результаті зіткнення пасажирського потяга з товарним загинули двоє людей.
Причини аварії не зрозумілі. Очікується, що експерти працюватимуть на станції, щоб з’ясувати, з яких причин пасажирський потяг опинився на одній колії з товарним.
Українська правда