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Штаб ООС: бойовики здійснили 58 обстрілів, 2 бійців поранені

Вівторок, 8 травня 2018, 14:20

Протягом минулої доби бойовики здійснили 58 обстрілів, двоє українських військових зазнали поранень.

Про це повідомив речник міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

"Обстановка на лінії зіткнення минулої доби залишалася напруженою, але контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, інтенсивність ворожих вогневих провокацій не знизилася", - розповів Гуцуляк.

Загалом усі 58 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

Бойовики окупаційних адміністрацій РФ зробили 66 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили по оборонним позиціям Об’єднаних сил понад 130 мін з мінометів калібру 120 та 82 мм.

Речник розповів, що українські бійці вели активну оборону.

"Наші захисники 27 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи виключно дозволену Мінськими домовленостями зброю", - зазначив Гуцуляк.

Внаслідок ворожого обстрілу був поранений один боєць, а другий – через підрив на невстановленому вибуховому пристрої під час виконання інженерних заходів. За словами Гуцуляка, стан здоров’я обох військовослужбовців оцінюється як задовільний.

Пізніше, з опівночі до дев’ятої ранку 8 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 прицільних обстрілів наших позицій.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійнаОРДЛО
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