Пожежа в дитячому таборі: керівництву закладу оголосили нові підозри

Директору одеського дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна та його заступнику повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

"Прокуратура Одещини 8 травня повідомила про підозру директору табору "Вікторія" та його заступнику у заволодінні чужим майном, зловживаючи службовим становищем, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, під час слідства встановлено, що двоє посадовців з січня по серпень 2017 року шляхом внесення брехливих записів до табелів обліку робочого часу щодо 6 співробітників заволоділи коштами з місцевого бюджету.

"Фактично вказані співробітники до виконання обов’язків не приступали, а лише обліковувалися як працюючі на папері. Кошти знімалися з одного банкомату, розташованого на території Київського району м. Одеси", - розповідають правоохоронці.

За їхніми підрахунками, посадовці завдали бюджету понад 120 тисяч гривень шкоди.

Як повідомлялось, у ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті пожежі загинуло троє дітей.

Слідство щодо пожежі тривало одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях.

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.

24 квітня виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.