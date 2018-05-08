Головні новини дня – за 60 секунд

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Вівторок, 8 травня 2018, 21:00

Отруєння дітей в Черкасах, колишні президенти за українську єдину помісну церкву, у керівників компартії провели обшуки - новини, які обговорювали 8 травня.

Про отруєння дітей у Черкасах. У Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 51 дитину.

Діти могли отруїтися через розпилення невідомої речовини, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман після засідання у Черкасах оперативного штабу щодо розслідування причин події.

Про церковну автокефалію. Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко підтримали ініціативу чинного президента Петра Порошенка в питанні української єдиної помісної церкви і написали відповідне звернення до українського народу.

Про обшуки у комуністів. Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівників компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу.

Про підозрюваного у побитті Найєма. Суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, під особисте зобов’язання.

Про аудитора НАБУ. На новий конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада, подалися п’ять кандидатів. Серед них правозахисник, адвокат з Ізраїлю, колишній прокурор США та два пенсіонери.

Про гроші Єфремова. На пов'язані з екс-"регіоналом" Олександром Єфремовим рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків.

Про гроші від США. Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони", який передбачає надання Україні безпекової допомоги на $250 мільйонів.

Про Вірменію. Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян став прем'єр-міністром країни. За ходом голосування в парламенті в прямому ефірі стежили присутні на площі Республіки десятки тисяч громадян, які з радістю зустріли новину про обрання Пашиняна. Пашинян запевнив, що в його уряді олігархів не буде, і після 8 травня в країні не буде монополії на економічну діяльність.

Українська правда
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