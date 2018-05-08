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Затримання зі стріляниною: поліція накрила фальшивий обмінник у Києві

Вівторок, 8 травня 2018, 21:20

У Києві поліцейські затримали двох валютних шахраїв, які відстрілювалися при спробі втечі.

Про це інформує 8 травня відділ комунікації столичної поліції.

Зазначається, що столичні працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що у столиці діє фальшивий обмінник. Тож біля цього закладу на вулиці Татарській у Шевченківському районі Києва влаштували засідку.

У вівторок під час обміну валюти, а оголошення про надання таких послуг спритники розмістили у мережі Інтернет, шахраї, отримавши 10000 доларів США, намагалися втекти через вікно. 

Оперативники почали переслідування зловмисників. Під час втечі один із правопорушників застосував зброю у бік поліцейських.

Правоохоронці затримали його разом зі спільником. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

 

З місця поліція вилучила два пістолети. Наразі за вказаною адресою працює слідчо-оперативна група.

 

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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