США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"

Вашингтон вводить санкції проти компанії "Рособоронекспорт", звинувачуючи її у порушенні чинного в США режиму нерозповсюдження озброєнь щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Відповідне рішення ухвалено 30 квітня і набуває чинності 9 травня, зазначається в повідомленні, опублікованому у вівторок для ознайомлення у "Федеральному реєстрі" США, інформує "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, відповідно до ухваленого рішення, жоден департамент або агентство адміністрації США не можуть укладати контракти на поставку матеріалів, технологій або послуг, крім тих, які визначені держсекретарем.

Жоден департамент або агентство адміністрації США не можуть сприяти у рамках програм американської адміністрації, крім тих, які визначені держсекретарем.

Неможливі продаж озброєнь і боєприпасів, надання послуг у рамках Акту про контроль над експортом озброєнь.

Крім того, припиняється надання нових індивідуальних ліцензій на товари, експорт яких контролює Акт адміністрації з експорту та Правила адміністрації з експорту.

Ці обмежувальні заходи діятимуть протягом двох років з моменту введення в дію, окрім тих, які будуть визначені держсекретарем.

Документ затверджено помічником держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофером Фордом.

Європейська правда