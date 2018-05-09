Російські хакери погрожували дружинам військових США від імені ІДІЛ - AP

Хакери з російських груп Fancy Bear та APT28, яких звинувачують у втручанні у вибори в США, погрожували дружинам американських військових від імені терористів "Ісламської держави".

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

"10 лютого 2015 року 5 дружин військовослужбовців армії США отримали у соцмережах повідомлення з наступним текстом: Ми знаємо все про тебе, твого чоловіка і твоїх дітей. Ми набагато ближче, ніж ти можеш собі уявити", - повідомляє AP.

Зазначається, що відправник називав себе хакером з "Кіберхаліфату", який діє в інтересах ІДІЛ.

Журналісти з'ясували, що хакери з угрупування Fancy Bear намагалися зламати електронні поштові скриньки дружин американських військових саме тоді, коли "Кіберхаліфат" надсилав свої погрози.

Розслідувачі, зокрема, посилаються на інформацію, надану компанією Secureworks, яка спеціалізується на кібербезпеці.

Раніше у Міністерстві внутрішньої безпеки США підтвердили: щонайменше 21 штат постраждав від хакерських атак РФ напередодні виборів.

17 квітня Сполучені Штати і Велика Британія оприлюднили спільну заяву, у якій звинуватили російських хакерів у глобальній кіберкампанії.

У лютому AP писало, що Fancy Bear намагалася викрасти дані близько 90 осіб, пов'язаних з секретними проектами в оборонному секторі США.

Раніше повідомлялось, що група Fancy Bear декілька років переслідувала близько 200 журналістів, видавців і блогерів, зокрема із США, України і Росії.