У середу на українців чекають грози, пожежна небезпека триває

675 переглядів
Середа, 9 травня 2018, 09:32

Протягом доби 9 травня у низці областей України очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Як повідомили у ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, зокрема, опади очікуються в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. 

Разом з тим 9-12 травня в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

 
 

Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
До України повертається спека 8 травня 2018, 13:55
За 4 дні Київ поставив 10 температурних рекордів 7 травня 2018, 19:09
На День пам'яті і День перемоги прогнозують дощі 7 травня 2018, 13:15
Усі новини
Головні новини
ООС: 21 обстріл, 1 військовий загинув
Слободян: РФ може звинуватити у тероризмі затриманих біля Криму рибалок
Мін'юст РФ відмовився передавати Україні засудженого кримчанина Сайфуллаєва - адвокат
Трамп офіційно оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном
Усі новини
флешмоб

У Києві запустили флешмоб з пропозицією безкоштовного житла на Лігу чемпіонів

Любов

20 коміксів про те, як це – бути парою і жити разом