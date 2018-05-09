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У середу на українців чекають грози, пожежна небезпека триває

Середа, 9 травня 2018, 09:32

Протягом доби 9 травня у низці областей України очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Як повідомили у ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, зокрема, опади очікуються в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. 

Разом з тим 9-12 травня в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

 
 

Теми: погода
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