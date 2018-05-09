Обстріл селища на Луганщині: зруйновано будинки, люди без газу й світла

У ніч на 8 травня внаслідок обстрілу селища Лоскутівка в Попаснянському районі Луганської області пошкоджено газопровід, водовід та лінії електропередач, 2 будинки повністю зруйновані, ще 6 зазнали суттєвих пошкоджень.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в середу.

Фото поліції Луганщини

За його словам, обстріл стався близько 01.00 години ночі 8 травня. У житлові будинки по вулицях Первомайська та Харківська влучило щонайменше 10 артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Постраждалих немає, проте внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, водовід та лінії електропередач, 2 будинки повністю зруйновані, а ще 6 зазнали суттєвих пошкоджень.

На місці події працювали співробітники Попаснянського відділу поліції, працівники СБУ, Генеральної та обласної прокуратури, які задокументували наслідки обстрілу.

Факт обстрілу внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікований за статтею 258 КК України "Терористичний акт".

Разом з тим, у поліції Луганщини у вівторок повідомляли, що ще близько 30 будинків на вулицях Первомайська та Харківська залишились без скла у вікнах.

Пошкоджено газопровід, водовід та лінії електропередач. Без електропостачання залишилось 584 абоненти, без газу - 109.