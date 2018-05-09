У середу не працював КПВВ "Зайцеве"

У середу протягом 2,5 годин було зупинено пропуск на КПВВ "Зайцеве".

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, 9 травня "з метою запобігання провокацій з боку російсько-терористичних військ, забезпечення безпеки громадян" командуванням Об’єднаних сил з 10.30 до 13.00 на контрольно-перепускному пункту в’їзду-виїзду "Зайцеве" було тимчасово запроваджено режим "червоний".

О 13:00 пропуск громадян через КПВВ відновлено.