У середу не працював КПВВ "Зайцеве"
Середа, 9 травня 2018, 14:12
У середу протягом 2,5 годин було зупинено пропуск на КПВВ "Зайцеве".
Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, 9 травня "з метою запобігання провокацій з боку російсько-терористичних військ, забезпечення безпеки громадян" командуванням Об’єднаних сил з 10.30 до 13.00 на контрольно-перепускному пункту в’їзду-виїзду "Зайцеве" було тимчасово запроваджено режим "червоний".
О 13:00 пропуск громадян через КПВВ відновлено.
Українська правда