Лукашенко проти "приватизації перемоги" у Другій світовій війні

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Середа, 9 травня 2018, 15:08

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси завжди боролися проти шарлатанів, які допускають спотворення історії, "зокрема історії Великої Вітчизняної війни" і виступив проти "приватизації перемоги" у Другій світовій.

Про це Лукашенко заявив 9 травня на церемонії покладання вінків до монумента Перемоги в Мінську, пише "Наша Нива".

"Ми, білоруси, завжди боролися за недопущення спотворення історії, особливо історії Великої Вітчизняної війни. Ми боролися проти подібного роду шарлатанів і не думали, що доведеться боротися і з іншою бідою - приватизацією нашої перемоги", - зазначив він.

"Разом весь радянський народ вніс гідний внесок у перемогу над нацизмом. І ділити цю перемогу сьогодні недоречно", - додав Лукашенко.

Разом з тим президент Білорусі заявив, що республіка "не має наміру змінювати політику щодо Росії", повідомляє БелТА.

"Наша політика щодо Росії не зміниться. Ви знаєте її, принципи цієї політики, ідейні, моральні, духовні: це наші рідні брати", - заявив Лукашенко і додав: "Ми не збираємося сваритися з ними (РФ - ред.).

Теми: Лукашенко Білорусь Росія
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