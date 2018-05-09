Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко проти "приватизації перемоги" у Другій світовій війні

Середа, 9 травня 2018, 15:08

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси завжди боролися проти шарлатанів, які допускають спотворення історії, "зокрема історії Великої Вітчизняної війни" і виступив проти "приватизації перемоги" у Другій світовій.

Про це Лукашенко заявив 9 травня на церемонії покладання вінків до монумента Перемоги в Мінську, пише "Наша Нива".

"Ми, білоруси, завжди боролися за недопущення спотворення історії, особливо історії Великої Вітчизняної війни. Ми боролися проти подібного роду шарлатанів і не думали, що доведеться боротися і з іншою бідою - приватизацією нашої перемоги", - зазначив він.

"Разом весь радянський народ вніс гідний внесок у перемогу над нацизмом. І ділити цю перемогу сьогодні недоречно", - додав Лукашенко.

Разом з тим президент Білорусі заявив, що республіка "не має наміру змінювати політику щодо Росії", повідомляє БелТА.

"Наша політика щодо Росії не зміниться. Ви знаєте її, принципи цієї політики, ідейні, моральні, духовні: це наші рідні брати", - заявив Лукашенко і додав: "Ми не збираємося сваритися з ними (РФ - ред.).

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: