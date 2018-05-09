У Дніпрі в результаті бійки за участю вболівальників "Шахтаря" і "Динамо" постраждав поліцейський.

Як повідомляє поліція Дніпропетровської області, подія сталася 9 травня близько 18 години у центрі Дніпра під час збору вболівальників футбольного матчу "Динамо" – "Шахтар".

"Після зборів вболівальники рушили до стадіону. Під час руху на перехресті вулиці Андрія Фабра та пр. Пушкіна між вболівальниками відбулася бійка, у результаті якої 20 осіб були доставлені до Дніпровського відділу поліції", - стверджує поліція.

"Наразі поліція встановлює особу, яка кинула за бронежилет інспектора патрульної поліції невідомий піротехнічний виріб. В результаті поліцейський отримав опіки лівого передпліччя та шиї", - зазначили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводиться комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин злочину.

Разом з тим, як повідомляє Football Hub, бійка відбулася не між уболівальниками, а між ними й поліцією.

"Уболівальники Динамо та Шахтаря провели спільний марш з метою привернути увагу до проблеми "футболу по паспортах". Організатори пояснили причину мирної акції. Далі вболівальники Динамо та Шахтаря зібралися в одну колону і рушили в бік стадіону з банер з написом "Проти футболу по паспортах", - пише видання.

"Колона рухалася під заряди та скандування, але в один момент мир і спокій порушили крики – поліція вихопила із купи (за словами очевидців) пару людей і одразу їх затримала. Дії правоохоронців обурили фанатів, які словесно висловлювали своє незадоволення. На цьому марш і закінчився", - йдеться в повідомленні.