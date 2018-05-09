У Дніпрі побилися вболівальники: 20 затриманих, постраждав поліцейський

423 перегляди
Середа, 9 травня 2018, 20:39

У Дніпрі в результаті бійки між уболівальниками "Шахтаря" і "Динамо" постраждав поліцейський.

Як повідомляє поліція Дніпропетровської області, подія сталася 9 травня близько 18 години у центрі Дніпра під час збору вболівальників футбольного матчу "Динамо" – "Шахтар".

Після зборів вболівальники рушили до стадіону. Під час руху на перехресті вулиці Андрія Фабра та пр. Пушкіна між вболівальниками відбулася бійка, у результаті якої 20 осіб були доставлені до Дніпровського відділу поліції.

"Наразі поліція встановлює особу, яка кинула за бронежилет інспектора патрульної поліції невідомий піротехнічний виріб. В результаті поліцейський отримав опіки лівого передпліччя та шиї", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводиться комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин злочину.

Українська правда
Теми: Дніпро футбол поліція
powered by lun.ua
По темі
У Дніпрі фура врізалася в стоянку біля супермаркету: є жертви 4 травня 2018, 12:18
Чиновників Дніпра зобов'язали одягатись за дрес-кодом 26 квітня 2018, 13:00
Оформив надбавку дружині: голову Дніпровського цирку перевірять на корупцію 24 квітня 2018, 16:06
Усі новини
Головні новини
США запроваджують санкції проти оборонних структур РФ
9 травня: За тоталітарну символіку - дві справи і 16 адмінпротоколів
Турчинов пригрозив розслідуванням і санкціями для е-ЗМІ за "трансляції з ДНР"
ЄСПЛ передав "нагору" справи "Україна проти Росії"
Усі новини
дослідження

Що ефективніше для дітей: онлайн-навчання чи традиційні уроки?

Культура

5 скульптур, які ламають стереотипи і пропонують переосмислити місто