У Дніпрі в результаті бійки між уболівальниками "Шахтаря" і "Динамо" постраждав поліцейський.

Як повідомляє поліція Дніпропетровської області, подія сталася 9 травня близько 18 години у центрі Дніпра під час збору вболівальників футбольного матчу "Динамо" – "Шахтар".

Після зборів вболівальники рушили до стадіону. Під час руху на перехресті вулиці Андрія Фабра та пр. Пушкіна між вболівальниками відбулася бійка, у результаті якої 20 осіб були доставлені до Дніпровського відділу поліції.

"Наразі поліція встановлює особу, яка кинула за бронежилет інспектора патрульної поліції невідомий піротехнічний виріб. В результаті поліцейський отримав опіки лівого передпліччя та шиї", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводиться комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин злочину.