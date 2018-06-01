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У Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ

П'ятниця, 1 червня 2018, 06:36
У Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померли двоє військовослужбовців, які дістали поранення на Донбасі.

Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

Лікарі не змогли врятувати бійця 24 бригади 47-річного Юрія Довганика,  який отримав осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня.

Також через кульове поранення в голову від ворожого снайпера, отримане 27 травня, помер боєць 92 бригади 34-річний Костянтин Гранов.

"Поранення голови були несумісними з життям, лікарі боролися до останньої хвилини", - написала Губа, висловивши співчуття родинам і побратимам героїв та медичному песоналу.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДніпро
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