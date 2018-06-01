У Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померли двоє військовослужбовців, які дістали поранення на Донбасі.

Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

Лікарі не змогли врятувати бійця 24 бригади 47-річного Юрія Довганика, який отримав осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня.

Також через кульове поранення в голову від ворожого снайпера, отримане 27 травня, помер боєць 92 бригади 34-річний Костянтин Гранов.

"Поранення голови були несумісними з життям, лікарі боролися до останньої хвилини", - написала Губа, висловивши співчуття родинам і побратимам героїв та медичному песоналу.