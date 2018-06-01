Голова МЗС Німеччини вирішив відвідати лінію зіткнення на Донбасі

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П'ятниця, 1 червня 2018, 09:18
Andrij Melnyk

Президент Петро Порошенко обговорив із міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом ситуацію на Донбасі та скоординував подальші кроки для мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомляє прес-служба президента, Маас вперше прибув до України з робочим візитом і президент прийняв його 31 травня.

Порошенко відзначив рішення Гайко Мааса відвідати контактну лінію для того, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, яка склалася внаслідок російської агресії.

Сторони наголосили на важливості якнайскорішого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації Мінських домовленостей.

"Було підтримано ідею розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн Нормандського формату", – інформує прес-служба.

 

Порошенко й Маас поговорили про звільнення українських політв’язнів та заручників, про спецоперацію щодо Аркадія Бабченка, про справу МН17.

Український лідер також заявив, що "Північний потік-2" дає "додаткову політичну перевагу для Росії та формує у агресора уявлення про його повну безкарність".

Крім того, Порошенко й Маас обговорили питання підготовки до 20-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться у Брюсселі 9 липня.

Вранці 1 червня голови МЗС України й Німеччини вилетіли до Маріуполя.

УП, доповнено
Теми: Донбас Німеччина Порошенко міжнародні відносини
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