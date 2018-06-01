Голова МЗС Німеччини вирішив відвідати лінію зіткнення на Донбасі
Президент Петро Порошенко обговорив із міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом ситуацію на Донбасі та скоординував подальші кроки для мирного врегулювання конфлікту.
Як повідомляє прес-служба президента, Маас вперше прибув до України з робочим візитом і президент прийняв його 31 травня.
Порошенко відзначив рішення Гайко Мааса відвідати контактну лінію для того, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, яка склалася внаслідок російської агресії.
Сторони наголосили на важливості якнайскорішого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації Мінських домовленостей.
"Було підтримано ідею розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн Нормандського формату", – інформує прес-служба.
Порошенко й Маас поговорили про звільнення українських політв’язнів та заручників, про спецоперацію щодо Аркадія Бабченка, про справу МН17.
Український лідер також заявив, що "Північний потік-2" дає "додаткову політичну перевагу для Росії та формує у агресора уявлення про його повну безкарність".
Крім того, Порошенко й Маас обговорили питання підготовки до 20-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться у Брюсселі 9 липня.
Вранці 1 червня голови МЗС України й Німеччини вилетіли до Маріуполя.
А тепер вже все по-серйозному: глави МЗС 🇺🇦🇩🇪на шляху до Маріуполя pic.twitter.com/HkKQaqFWyj— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 1, 2018