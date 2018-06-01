Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова МЗС Німеччини вирішив відвідати лінію зіткнення на Донбасі

П'ятниця, 1 червня 2018, 09:18
Голова МЗС Німеччини вирішив відвідати лінію зіткнення на Донбасі
Andrij Melnyk

Президент Петро Порошенко обговорив із міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом ситуацію на Донбасі та скоординував подальші кроки для мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомляє прес-служба президента, Маас вперше прибув до України з робочим візитом і президент прийняв його 31 травня.

Порошенко відзначив рішення Гайко Мааса відвідати контактну лінію для того, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, яка склалася внаслідок російської агресії.

Сторони наголосили на важливості якнайскорішого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації Мінських домовленостей.

"Було підтримано ідею розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн Нормандського формату", – інформує прес-служба.

 

Порошенко й Маас поговорили про звільнення українських політв’язнів та заручників, про спецоперацію щодо Аркадія Бабченка, про справу МН17.

Український лідер також заявив, що "Північний потік-2" дає "додаткову політичну перевагу для Росії та формує у агресора уявлення про його повну безкарність".

Крім того, Порошенко й Маас обговорили питання підготовки до 20-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться у Брюсселі 9 липня.

Вранці 1 червня голови МЗС України й Німеччини вилетіли до Маріуполя.

УП, доповнено
Теми: ДонбасНімеччинаПорошенкоміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: