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У Запоріжжі затримали співробітника внутрішньої безпеки Приватбанку

П'ятниця, 1 червня 2018, 10:08

Правоохоронці затримали uоловного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки Приватбанку в Запоріжжі за підозрою у вимаганні та отриманні хабара від клієнта-боржника банку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Досудове розслідування встановило, що головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки вказаного банку вимагав від фізичної особи неправомірну вигоду за вирішення питання щодо списання боргових зобов’язань останнього перед ПАТ КБ "Приватбанк".

31 травня прокуратура Запорізької області за участю співробітників УЗЕ в області ДЗЕ НПУ задокументувала факт одержання зловмисником неправомірної вигоди на суму 10 тис. грн.

Санкцією ч.3 ст.368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

 Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, зазначають у прокуратурі.

Теми: хабарЗапоріжжяПриватпрокуратура
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