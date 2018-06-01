Саакашвілі програв суд щодо видворення до Польщі

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Міхеілу Саакашвілі у задоволенні позивних вимог до Державної міграційної служби та Адміністрації державної прикордонної служби.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Зазначається, що Саакашвілі просив суд визнати незаконним рішення ДМС про його реадмісію до Польщі, визнати незаконними дії ДМС та ДПС з реадмісії, а також позивач просив суд зобов’язати ДМС скасувати відповідне рішення.

"Фактичними обставинами справи, встановлено, що 10 вересня 2017 року в пункті пропуску через державний кордон України "Шегині" Міхеіл Саакашвілі здійснив незаконний перетин державного кордону України з Республіки Польща в Україну без дозволу відповідних органів влади", -йдеться у заяві суду.

"Факт незаконного перетину державного кордону підтверджується судовими рішеннями, які набрали законної сили, а саме постановою Мостиського районного суду Львівської області, яка залишена без змін відповідною постановою апеляційного суду Львівської області", - додали там.

Також повідомляється, що Окружним адмінсудом Києва з наданих сторонами документів встановлено, що реадмісія Саакашвілі, як особи, що незаконно перебуває та території України, здійснювалася за стандартною процедурою ініційованою ДМС, на підставі Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію і ратифікованої відповідним Законом України.

Крім того у суді додають, що також було встановлено, що за результатами розгляду відповідного запиту, польська сторона надала згоду на реадмісію Саакашвілі, про що повідомила ДМС листом, копія якого наявна в матеріалах адміністративної справи.

Як повідомлялося, 14 лютого екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою визнати незаконним видворення його в Польщу.

Раніше, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

При цьому Саакашвілі мали допитати 13 лютого в Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській в лютому 2014 року.

У Варшаві Саакашвілі заявив, що буде відновлювати своє українське громадянство і організовувати протестний рух проти Порошенка.

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