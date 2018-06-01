Глави МЗС "нормандської четвірки" домовилися про зустріч

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України досягли домовленості про переговори 11 червня в Берліні.

Про це повідомив у п'ятницю в Маріуполі міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на спільній прес-конференції зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним.

"Вчора, і протягом останніх тижнів, у мене проходили дискусії з главами МЗС Франції, Росії та України. І мені дуже подобається, що нам все-таки вдалося домовитися про засідання в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ, яке, між тим, відбудеться 11 червня в Берліні", - цитує слова Мааса "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу Клімкін поінформував, що на засіданні будуть порушені питання, зокрема, звільнення українських в'язнів, які перебувають як в РФ, так і на окупованій території Донбасу, а також можливий формат миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Це має бути справжня місія, а не фейк, як це типово для Росії. Те, що ми бачимо зараз - це прагнення Росії легітимізувати свій протекторат на Донбасі, а також дестабілізувати нас - демократичну Україну", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Клімкін зазначив, що реальна місія повинна зробити свій внесок у встановлення безпеки на Донбасі, після чого перебрати на себе контроль над окупованими територіями, а потім почати підготовку до демократичних виборів на цій території.

Як повідомлялося, в лютому зустріч глав МЗС країн "нормандського формату" була запланована на полях Мюнхенської конференції з безпеки, але вона не відбулася. Спочатку вона планувалася на 18.00 16 лютого. Однак згодом з'ясувалося, що зустріч не відбудеться, тому що на неї не встигає прибути німецька делегація.

17 лютого стало відомо, що зустріч не відбулася через те, що у російської сторони не знайшлося для цього вільного часу.