Матіос – найбагатший із прокурорів, Луценко – 8-й за декларацією

Лідером рейтингу найбільш заможних співробітників прокуратури, якщо судити за рухомим майном, є головний військовий прокурор Анатолій Матіос.



Такий висновок зробила Liga.net на підставі даних з e-декларацій чиновників за 2017 рік, перевівши все рухоме майно (включаючи майно членів сім'ї) за курсом у гривні і підсумувавши.



Рухоме майно Матіоса оцінено приблизно в 93,8 млн грн. Дохід його і сім'ї в минулому році – майже 73 млн грн. У Матіосів також є 14 га землі і більше 1000 кв м нерухомості.

На другому місці серед прокурорів – Юрій Кривобок, старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу управління спецрозслідування Департаменту спецрозслідувань.



Рухоме майно його родини становить майже 83 млн грн. Він володіє 6 га землі і понад 2600 кв м нерухомості. Дохід за 2017-й – не більше 660 тисяч гривень.



Замикає топ-3 списку заможних працівників прокуратури співробітник ГПУ Юлія Біленька з 45,6 млн грн майна і доходом за минулий рік близько 200 тис грн. Землі у неї немає, але є нерухомість площею 200 кв. м.



Далі в 10-ці найбагатших прокурорів:



Вадим Лашук – близько 17,1 млн грн;



Олександра Галайба – 16,7 млн ​​грн;



Павло Міленін – 14,5 млн грн;



Ярослав Мішков – 13,8 млн грн;



Юрій Луценко – 13,4 млн грн;



Григорій Рябенко – 13,3 млн грн;



Анна Задорожна – 12,8 млн грн.



За підсумками декларування 2016 року у лідерах був в лідерах був Кривобок, на другому місці – Матіос. У 2017 році Кривобок залишився лідером, Матіос поступився другим місцем Бєлєнькій.

Серед суддів найбагатша за рухомим майном цьогоріч суддя Одеського окружного адміністративного суду Катерина Танцюра.

Найбагатші судді Liga.net

За нею йде суддя Господарського суду Києва Ігор Курдельчук. Потім ще два судді з Одещини – Наталія Богацька та Олександр Плукчі.

Вікторія Джарти – 8-ма в рейтингу з рухомим майном на близько 24 млн грн.