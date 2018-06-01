Матіос – найбагатший із прокурорів, Луценко – 8-й за декларацією

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П'ятниця, 1 червня 2018, 13:06

Лідером рейтингу найбільш заможних співробітників прокуратури, якщо судити за рухомим майном, є головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Такий висновок зробила Liga.net на підставі даних з e-декларацій чиновників за 2017 рік, перевівши все рухоме майно (включаючи майно членів сім'ї) за курсом у гривні і підсумувавши.

Рухоме майно Матіоса оцінено приблизно в 93,8 млн грн. Дохід його і сім'ї в минулому році – майже 73 млн грн. У Матіосів також є 14 га землі і більше 1000 кв м нерухомості.

Найбагатші прокурори
Найбагатші прокурори
Гроші чиновників у графіках

На другому місці серед прокурорів – Юрій Кривобок, старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу управління спецрозслідування Департаменту спецрозслідувань.

Рухоме майно його родини становить майже 83 млн грн. Він володіє 6 га землі і понад 2600 кв м нерухомості. Дохід за 2017-й – не більше 660 тисяч гривень.

Замикає топ-3 списку заможних працівників прокуратури співробітник ГПУ Юлія Біленька з 45,6 млн грн майна і доходом за минулий рік близько 200 тис грн. Землі у неї немає, але є нерухомість площею 200 кв. м.

Далі в 10-ці найбагатших прокурорів:

Вадим Лашук – близько 17,1 млн грн;

Олександра Галайба – 16,7 млн ​​грн;
 
Павло Міленін – 14,5 млн грн;

Ярослав Мішков – 13,8 млн грн;

Юрій Луценко – 13,4 млн грн;

Григорій Рябенко – 13,3 млн грн;

Анна Задорожна – 12,8 млн грн.

За підсумками декларування 2016 року у лідерах був в лідерах був Кривобок, на другому місці – Матіос.

У 2017 році Кривобок залишився лідером, Матіос поступився другим місцем Бєлєнькій.

Теми: Матіос декларації прокуратура
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