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Луценко про справу Бабченка: Знали Порошенко, санітари і ще кілька людей

П'ятниця, 1 червня 2018, 14:06

До десяти осіб в Україні знали про проведення операції з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко в ефірі передачі "Право на владу".

"До десяти осіб в державі знали про проведення цієї операції", - сказав Луценко і додав, що не буде коментувати, хто знав у сім'ї Бабченка.

"Ясно, що про операцію знало керівництво, знали члени слідчої, оперативної, прокурорської групи, але мусили ще знати двоє санітарів, які везли людину з пульсом, але під простирадлом як вбитого", - пояснив генпрокурор.

"Президент на фінальному етапі знав, як глава держави для того, щоб відразу після завершення спецоперації знати, що відповідати своїм колегам", - додав Луценко і додав, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман не знав про спецоперацію.

Луценко натякнув, що прем’єр не знав, щоб "спровокувати на подальші активні дії та розмови організатора цього теракту".

Він наголосив, що завдяки спецоперації вдалося отримати список  із 30 осіб, на яких планувався замах, як і Бабченка.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін також запевнив, що не знав про спецоперацію СБУ.

Сам Бабченко заявив, що не знає, чому СБУ вирішила інсценізувати його вбивство, хоч мала вже достатньо доказів для затримання підозрюваного.

Журналіст розповів, що після "вбивства" його відвезли в машині швидкої допомоги в морг, де він переодягнувся і почав стежити за новинами, а щоб інсценувати смерть слідчі Служби безпеки України використали свинячу кров.

31 травня суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

Під час засідання Герман заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

Герман також є обвинуваченим в інших кримінальній справах.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Читайте також: Все про "вбивство" Аркадія Бабченка та Бабченко живий!

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. На брифінгу він розповів, що нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

Українська правда

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Теми: Бабченко АркадійГенпрокуратураЛуценкоПорошенкоСБУ
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