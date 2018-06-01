Слідство щодо замаху на Бабченка виявило нову загрозу – СБУ

Служба безпеки України під час розслідування організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка з'ясувала, що існувала загроза й безпеці інших людей.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр СБУ.

"В рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування терористичного акту стосовно журналіста А. Бабченка Службою отримано інформацію щодо реальної загрози безпеці інших громадян", - .

Спецслужба пообіцяла повідомити деталі згодом.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.