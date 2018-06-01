ЦПК: Київський суд затягує справу проти заступника Жданова

Печерський суд затягує розгляд справи про конфлікт інтересів у діях першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"За три місяці суд так і не провів засідання, хоча строк притягнення до відповідальності у справі спливає вже 6 червня", - заявили в ЦПК.

Зазначають, що Гоцул на посаді Президента Федерації легкої атлетики, сприяв виділенню 86 мільйонів бюджетних коштів на користь очолюваної ним же федерації.

"Помічник суддів сказав, що орієнтовно справу призначили аж на серпень, що по суті означає автоматичне закриття провадження у зв’язку з закінченням строків притягнення до відповідальності", — сказав юрист ЦПК Олександр Литвин і додав, що таке затягування справи на юридичному слензі називається "протягнути справу".

Юрист назвав цю схему стандартним "відмазуванням" від відповідальності в судах.

Повідомляють, що у березні НАЗК скерувало до Печерського суду протокол конфлікт інтересів у Гоцула.

Печерський суд декілька разів призначав розгляд справи і щоразу відкладав через начебто "завантаженість судді".

Останнє засідання мало відбутися 31 травня, проте справу зняли з розгляду знову через "завантаженість судді".

Розглядати справу мав заступник голови Печерського суду, суддя Олег Білоцерківець.

В січні Гоцула вже намагалися притягнути до відповідальності за несвоєчасне заповнення декларації, але справу закрили у зв’язку із закінченням строків.

В лютому НАЗК викликало для надання пояснень Гоцула.