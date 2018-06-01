У Києві відкрили купальний сезон

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П'ятниця, 1 червня 2018, 17:49

У перший день літа в столиці України на річці Дніпро відкрили купальний сезон.

Про це повідомив начальник прес-служби КП "Плесо" Євген Кобан, передає міський портал 44.ua.

"Усі 13 пляжів працюють, людей приймають. Тому можна офіційно сказати, що купальний сезон відкрито", - заявив він.

За словами спікера, лідером за кількістю відпочиваючих є пляж "Венеція" в Гідропарку, куди у вихідний день в середньому приходить близько 15 тис. людей.

"Ще можна назвати пляж "Молодіжний", який знаходиться поруч. Після ремонту ці пляжі є втіленням того, як повинні виглядати соціальні зони рекреації", - додав Кобан.

Відзначається, що у батьків з дітьми популярний пляж "Дитячий" (теж у Гідропарку). Якщо ж хочеться спокійного відпочинку з мінімальною кількістю людей, радять заглянути на пляж "Золотий", що під мостом Патона.

Як повідомляє прес-служба КП "Плесо", 1 червня на пляжі "Дитячий" підняли Блакитний прапор – міжнародний екологічний сертифікат, символ сталого розвитку.

Загалом, за даними комунальників, у поточному сезоні 7 із 13 київських пляжів матимуть Блакитні прапори.

Теми: Київ
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