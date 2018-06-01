Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві відкрили купальний сезон

П'ятниця, 1 червня 2018, 17:49

У перший день літа в столиці України на річці Дніпро відкрили купальний сезон.

Про це повідомив начальник прес-служби КП "Плесо" Євген Кобан, передає міський портал 44.ua.

"Усі 13 пляжів працюють, людей приймають. Тому можна офіційно сказати, що купальний сезон відкрито", - заявив він.

За словами спікера, лідером за кількістю відпочиваючих є пляж "Венеція" в Гідропарку, куди у вихідний день в середньому приходить близько 15 тис. людей.

"Ще можна назвати пляж "Молодіжний", який знаходиться поруч. Після ремонту ці пляжі є втіленням того, як повинні виглядати соціальні зони рекреації", - додав Кобан.

Відзначається, що у батьків з дітьми популярний пляж "Дитячий" (теж у Гідропарку). Якщо ж хочеться спокійного відпочинку з мінімальною кількістю людей, радять заглянути на пляж "Золотий", що під мостом Патона.

Як повідомляє прес-служба КП "Плесо", 1 червня на пляжі "Дитячий" підняли Блакитний прапор – міжнародний екологічний сертифікат, символ сталого розвитку.

Загалом, за даними комунальників, у поточному сезоні 7 із 13 київських пляжів матимуть Блакитні прапори.

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: