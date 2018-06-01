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Апеляційний суд залишив під арештом майно Розенблата

П'ятниця, 1 червня 2018, 18:35

Апеляційний суд міста Києва залишив під арештом майно народного депутата Борислава Розенблата.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишено без змін, апеляційну скаргу представника скаржника, подану в інтересах підозрюваного Розенблата Б.С. , – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

 Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі надали записи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента "Катерина".

18 липня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав для Розенблатазапобіжний захід у вигляді застави в 7 млн грн. Суд також зобов'язав нардепа здати закордонний паспорт.

19 липня 2017 троку правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Розенблата. А 24 липня нардеп заявив, що родина внесла за нього заставу 

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили, бо він мав право виїхати з України.

Пізніше в НАБУ заявили, що Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші.

У грудні 2017 року Розенблат поскаржився на НАБУ і САП в Окружний адмінсуд Києва. А в січні 2018 року він подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Також у січні адвокат Розенблата просив генпрокурора закрити його справу.

Адвокат Розенблата стверджував, що отримав докази, які можуть стати підставою для кримінальної відповідальності агента "Катерини".

В лютому 2018 року Солом'янський райсуд Києва ухвалив зняти електронний браслет з народного депутата Борислава Розенблата.

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Українська правда

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Теми: Розенблатсуд
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