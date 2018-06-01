Зведення ООС: бої тривали на маріупольському напрямку
П'ятниця, 1 червня 2018, 19:10
Упродовж доби бойові дії тривали на маріупольському напрямку, втрат серед військових немає.
Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.
"Загострення ситуації відзначалося також у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлополя на маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
У штабі ООС запевняють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована.
Українська правда