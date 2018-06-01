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Зведення ООС: бої тривали на маріупольському напрямку

П'ятниця, 1 червня 2018, 19:10

Упродовж доби бойові дії тривали на маріупольському напрямку, втрат серед військових немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Загострення ситуації відзначалося також у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлополя на маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС запевняють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіОРДЛО
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