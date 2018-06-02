На Луганщині поліція вилучила арсенал зброї та боєприпасів

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Субота, 2 червня 2018, 04:27

У районі пасіки у селищі Роздольне Старобільського району Луганської області поліція вилучила освітлювальні міни, артснаряди, патрони, гранати та димові шашки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Співробітники слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції разом із СБУ та працівниками ДСНС за інформацією чоловіка виїхали за вказаною адресою та виявили у лісі закопану торбу, в якій і знаходились смертоносні предмети", - йдеться у повідомленні.

 

З місця знахідки було вилучено три ПГ-7С, димова шашка, освітлювальна міна СМ11, три артснаряди, 30 УЗРГМ, 8 запалів УДЗ, 40 ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запалу, 19 гранат РГД-5 без запалу, граната РГО без запалу, 7 гранат РГН без запалу.

Також вилучили 7,7 тисяч патронів, 28 рейок з патронами 5,45 мм в кожній по 15 патронів, 7 пустих магазинів до кулемету, 3 пустих магазина з АК, 2 магазина 7,62 мм з 30 патронами, 3 магазина з 30 патронами 5,45 мм, постріли РПГ.

Зазначається, що частину боєприпасів вивезли на полігон та знешкодили працівники ДСНС, решту - направили на дослідження.

 

Вказаний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК України. Проводиться досудове слідство.

Теми: Луганська область поліція зброя ДСНС
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