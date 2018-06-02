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Білий дім готує зустріч Трампа й Путіна - WSJ

Субота, 2 червня 2018, 05:40
Білий дім готує зустріч Трампа й Путіна - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі глави Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним, серед головних питань якої, у тому числі, буде ситуація в Україні.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на два обізнаних джерела в адміністрації.

"Зустріч може зменшити напруженість у відносинах між двома країнами, які зросли до масштабів "холодної війни", - йдеться у статті.

Високопоставлений чиновник у п'ятницю, 1 червня, заявив, що посол США в Росії Джон Хантсман перебуває у Вашингтоні, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним.

За його словами, планування все ще перебуває на ранніх стадіях, коли обидві країни повинні узгодити дату й місце зустрічі.

"Організація офіційної зустрічі між Трампом і Путіним - це проект посла Хантсмана, який працює над ним безперервно протягом багатьох місяців", - повідомило джерело.

Очікується, що під час зустрічі президенти мають, зокрема, обговорити питання Сирії, України та контролю над ядерним озброєнням. Мета зустрічі - вирішити довгострокові розбіжності.

Раніше Путін і Трамп в ході телефонної розмови домовилися про можливість саміту, Білий дім заявляв, що ймовірним місцем зустрічі може стати Вашингтон.

Теми: СШАРосіяПутінТрамп
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