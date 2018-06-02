США: Росія маскує у "гумконвоях" до ОРДЛО матеріали для військових цілей

Росія зацікавлена у створенні враження допомоги місцевим громадам тимчасово окупованого Донбасу, однак її дії не залишають сумнівів - "гумконвої" просто маскують перевезення постачання та матеріалів для військових цілей.

Про це у зверненні до керівництва ОБСЄ заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, пише Голос Америки.

Каміан нагадав, що 24 травня місія спостерігачів ОБСЄ помітила, як 75-й конвой з білих вантажівок прибув на територію України з РФ.

"Спостерігачі на Донецькому пункті перетину нарахували 10 вантажівок, 8 з яких мали напис: "Гуманітарна допомога РФ"... Побачили, як конвой заїжджає з території РФ. Вантажівки проїхали лише 500 метрів, і до конвою приєдналась ще одна додаткова біла вантажівка без позначок, яку не було навіть поверхнево оглянуто українськими прикордонниками, які перебувають на Донецькому пункті перетину в РФ", - наголосив Каміан.

"Ми не знаємо, що всередині цих конвоїв, які заявлені як гуманітарні, тому що РФ не дозволяє спостережній місії інспектувати їх, або слідкувати за їх розвантаженням... Якщо б Росія справді поставляла гуманітарну допомогу, чому її сили так ретельно дбають, щоб міжнародні спостерігачі не побачили вміст вантажу на кордоні та на контрольованих Росією територіях України?", - зазначив Каміан.

Він також зауважив, що конвої, які прибувають з РФ на територію ОРДЛО, розвантажують у незвичний для розвантаження гуманітарних вантажів спосіб.

"Однак нам відомо, що ці так звані вантажівки з допомогою не розвантажують в лікарні, чи школі, неурядовій організації, або сховищі ООН. Натомість, їх розвантажують у місці, яке, за повідомленнями спостережної місії ОБСЄ, використовують сили під керівництвом РФ. Озброєні люди у військових формах охороняють там периметр і не дозволяють спостерігачам місії побачити вантаж, або поговорити з будь-ким на місці", - нагадав повірений США при ОБСЄ.

Нагадаємо, РФ почала доставляти "гуманітарні вантажі" на територію ОРДЛО у серпні 2014 року. Станом на травень 2018 року РФ вже відправила в ОРДЛО 77 конвоїв з "гуманітарною допомогою".

У місії ОБСЄ заявляють, що бойовики блокують допуск спостерігачів місії до непідконтрольної Україні ділянки кордону з РФ і не допускають до огляду вантажівок з "гумдопомогою". Інші представники міжнародних місій до огляду вмісту вантажів також не допускаються.

За даними української сторони, у "гумконвоях" з РФ на територію окупованого Донбасу, серед іншого, завозиться озброєння для бойовиків ОРДЛО.

Більше про роботу місії ОБСЄ на кордоні між Україною та РФ читайте у матеріалі "Ілюзія контролю: Чому місія ОБСЄ не бачить танків росіян на кордоні"