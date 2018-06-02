Питання гарячого водопостачання залежить від рішення НАК "Нафтогаз України" укласти договір із комунальним підприємством "Київтеплоенерго".

Як повідомили у прес-службі КМДА, про це в ефірі "112 Україна" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що у столиці триває процес повернення теплоенергетичного комплексу з управління ПАТ "Київенерго" в управління міста шляхом передачі об’єктів теплогенерації до комунального підприємства "Київтеплоенерго".

"Єдиним постачальником природнього газу на ці об’єкти є НАК "Нафтогаз України", яка наразі не укладає угоду з "Київтеплоенерго" та намагається перекласти борги "Київенерго" на нового надавача послуг", – зазначив Поворозник.

Він зауважив, що кияни у цій ситуації "стали її заручниками та залишаються без гарячого водопостачання".

"Міська влада зверталася до "Нафтогазу" з проханням укласти угоду на постачання природного газу на об’єкти теплогенерації і паралельно вирішувати суперечливі питання у судовому порядку. Проте наразі ситуація залишається незмінною, і ми вимушені звернутися до уряду з проханням надати підтримку Києву. Сподіваюсь найближчим часом ми вирішимо це питання, розділивши угоду на дві частини: перша – на постачання природного газу, друга – на визнання боргів і їх структури", – повідомив Поворозник.

Нагадаємо, влада Києва звернулася до "Нафтогазу" з проханням укласти угоду з КП "Київтеплоенерго" на постачання природного газу на об’єкти теплогенерації міста Києва до 1 червня поточного року.

У НАК "Нафтогаз України" відмовилися підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

24 травня у Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

У 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці.

"Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".