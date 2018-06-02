Президент Естонії: Те, що коїться в Україні – це війна

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала називати те, що діється в Україні війною, а не замороженим конфліктом.

Про це вона заявила на конференції імені колишнього президента Леннарта Марі, повідомляє прес-служба президента Естонії.

"В Україні лише протягом минулого тижня під час обстрілів були вбиті четверо людей, в тому числі 15-річна дівчинка, ще 15 людей отримали поранення. Це не заморожений конфлікт - це війна", - заявила Кальюлайд.

Вона також нагадала, що цього року минає 10 років, як Захід нічого не зміг зробити з окупацією грузинських територій.

"Ми уважно добираємо слова, називаючи зловісну лінію окупації в Грузії чимось іншим. Коли я у жовтні запитала у моніторингової місії ЄС, чому ми використовуємо евфемізми на кшталт "адміністративна прикордонна лінія", мені не змогли відповісти" - зазначила президент Естонії.

Вона нагадала про свій візит до України минулого тижня і відзначила значний прогрес, якого вдалося досягнути.

"Але це буде втрачене, якщо ми забудемо. Якщо ігноруватимемо. Якщо поставимо наші економічні інтереси на перше, а цінності – на друге місце. Або просто відчуватимемо власне безсилля, вдаючи, наче війна вже не триває тут, в Європі вже четвертий рік" - заявила Кальюлайд.

"Заснований на правилах демократичний і ліберальний світопорядок збережеться тільки тоді, коли ми більше не будемо прикидатися, що нас не чинять тиск ті, хто вважає, що інтереси сильних набагато важливішими, ніж свобода держав і народів", – наголосила президент Естонії.

Європейська правда