Чиновника Хмельницької міськради взяли під варту на 60 діб за смертельну ДТП

Начальника Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Романа Миколаїва рішенням суду взято під варту на 60 діб без права внесення застави.

Відповідне рішення Хмельницький міжрайонний суд ухвалив 1 червня, повідомляє місцеве видання "Всім".

Чиновник став учасником смертельного ДТП, перебуваючи за кермом службового автомобіля Nissan Leaf.

За даними поліції, аварія сталася 29 травня близько 23:50 на Вінницькому шосе на в‘їзді до Хмельницького.

"38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Nissan Leaf", не врахував дорожньої обстановки, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом автомобіля "Камаз" під керуванням 39-річного жителя м. Красилів, який зупинився на узбіччі дороги для ремонту", - зазначили правоохоронці.

В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля "Nissan" 1985 та 1986 р.н. загинули на місці події, водій "Nissan" та 4 пасажирів, серед яких 30-річна жінка та троє дітей 2007-2009 років народження - отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Потерпілих госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні, одна дитина перебувала у дуже важкому стані.

Водія було затримано, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК.

У поліції підтвердили, що "Nissan Leaf" було придбано за бюджетні кошти і належить КП по організації роботи міського пасажирського транспорту.

Фото - прес-служба управління НП Хмельницької обл.

За повідомленням ЗМІ, під час ДТП у салоні авто перебували завідуюча садочку №53 Наталія Докторук, методистка Департаменту Антоніна Манзюк і її чоловік Олександр Манзюк. 33-річна Наталія і 32-річний Олександр загинули. Троє дітей і одна жінка перебувають в лікарні.

30 травня мер Хмельницького Олександр Симчишин підписав розпорядження про звільнення Миколаїва з посади. Також він повідомив, що Миколаїв і Докторук жили у цивільному шлюбі і планували одружитися.

Сам Миколаїв заявляв, що не знає, чи був він за кермом і казав, що нічого не пам’ятає, також відмовився від проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння на місці ДТП.

За даними обвинувачення, у крові чиновника виявили 0,61 проміле алкоголю (допустима норма – 0,2).



Під час засідання суду Миколаїв визнав, що перебував за кермом автомобіля та підтвердив, що вживав спиртне, однак, за його словами, п'яним себе не відчував.



Миколаїв очолював департамент освіти та науки Хмельницької міської ради з березня 2016 року. За даними судового реєстру, Миколаїв розлучений, мав від попереднього шлюбу двох дітей.