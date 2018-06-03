З початку року в Україні потонули понад 300 осіб - ДСНС

З початку року на водоймах країни загинули більше 300 людей.

Про це 2 червня повідомила прес-служба ДСНС.

"Не всі українці дотримуються правил безпечної поведінки на воді, про що свідчить красномовна статистика: більше 300 загиблих на водоймах з початку року, з них тільки впродовж травня - 118 випадків", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що на річки та озера вийшли рятувальники - вони проводять профілактичні бесіди з відпочивальниками та наводять основні причини утоплення.

Наголошується, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

"Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми", - підкреслили у ДСНС.