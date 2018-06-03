США шукають спосіб оплатити проживання Кім Чен Ина в готелі на час саміту з Трампом

Організатори зустрічі президентів США і Північної Кореї зіткнулися з проблемою оплати за готель у Сінгапурі, де під час майбутнього саміту має проживати лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі з переговорами двох країн.

Газета пише, що Пхеньян висловив бажання, аби за проживання заплатила інша держава.

Президентський люкс в готелі Fullerton, п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше 6 000 доларів за ніч.

США заявили, що відкриті до оплати рахунків на саміті, але побоюються, що такий крок може образити Північну Корею.

Американські посадовці планують звернутися до Сінгапуру з проханням профінансувати проживання делегації з КНДР.

Пізніше Сінгапур повідомив, що готовий взяти на себе частину витрат.

1 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.