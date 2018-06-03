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Морпіх, який зник після бою 27 травня, повернувся – ООС

Неділя, 3 червня 2018, 12:52
Морпіх, який зник після бою 27 травня, повернувся – ООС
Фото з Facebook 36 бригади

Морський піхотинець 36 окремої бригади, який зник 27 травня після бойового зіткнення з бойовиками на Маріупольському напрямку, повернувся до підрозділу.

Про це повідомляє в неділю прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, та з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Водночас у прес-центрі не уточнюють, де перебував військовослужбовець протягом тижня та чому не виходив на зв'язок.

Як повідомлялося, у неділю, 27 травня, 36 окрема бригада морської піхоти заявила про зникнення військового після бойового зіткнення з бойовиками на Маріупольському напрямку.

28 травня представник прес-центру Операції об'єднаних сил Віктор Шубець спочатку заявив, що морпіх повернувся до військової частини, однак потім спростував цю інформацію.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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