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У Міноборони розповіли, де бойовики стріляють у неділю

Неділя, 3 червня 2018, 13:09

У неділю станом на ранок зафіксовано 4 ворожих обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

Зокрема, на Луганському напрямку під обстріл потрапили українські позиції в районах Кримського та Південного.

На Донецькому напрямку в один і той же час (з опівночі протягом 40 хвилин) російсько-терористичні війська обстріляли захисників Тарамчука та Широкиного.

Вогонь у відповідь з боку українських військовослужбовців вівся двічі, втрат серед наших військових немає.

Українська правда
Теми: МіноборониОб'єднані сили на Донбасі
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