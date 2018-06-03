У Міноборони розповіли, де бойовики стріляють у неділю

У неділю станом на ранок зафіксовано 4 ворожих обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

Зокрема, на Луганському напрямку під обстріл потрапили українські позиції в районах Кримського та Південного.

На Донецькому напрямку в один і той же час (з опівночі протягом 40 хвилин) російсько-терористичні війська обстріляли захисників Тарамчука та Широкиного.

Вогонь у відповідь з боку українських військовослужбовців вівся двічі, втрат серед наших військових немає.