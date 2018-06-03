Україна та Іспанія підпишуть нову угоду про соцзабезпечення

Влада України і Іспанії завершують підготовку нового двосторонньої угоди про соціальне забезпечення, що дозволить вирішити ряд проблемних питань щодо захисту українців в Іспанії.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом в Іспанії.

Мій візит до Іспанії - перший офіційний візит Президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередньої 1996 р. Це дозволить зняти проблемні питання у соціальній сфері захисту українців у Іспанії — Петро Порошенко (@poroshenko) June 3, 2018

"Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попереднього 1996 року. Це дозволить зняти проблемні питання в соціальній сфері захисту українців в Іспанії ", - написав Порошенко в Twitter.

Порошенко прибув до Іспанії в суботу. Візит розпочався із зустрічі з головою уряду Галісії, на якій обговорювалася активізація міжрегіонального співробітництва між Україною та Іспанією.

Відзначимо, що це перший офіційний візит президента України до Іспанії за останні 22 роки.

Європейська правда