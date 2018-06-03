Україна та Іспанія підпишуть нову угоду про соцзабезпечення

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Неділя, 3 червня 2018, 13:41

Влада України і Іспанії завершують підготовку нового двосторонньої угоди про соціальне забезпечення, що дозволить вирішити ряд проблемних питань щодо захисту українців в Іспанії.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом в Іспанії.

"Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попереднього 1996 року. Це дозволить зняти проблемні питання в соціальній сфері захисту українців в Іспанії ", - написав Порошенко в Twitter.

Порошенко прибув до Іспанії в суботу. Візит розпочався із зустрічі з головою уряду Галісії, на якій обговорювалася активізація міжрегіонального співробітництва між Україною та Іспанією.

Відзначимо, що це перший офіційний візит президента України до Іспанії за останні 22 роки.

Європейська правда

Теми: Порошенко Іспанія
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