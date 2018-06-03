Асад зібрався в гості до Кім Чен Ина

Президент Сирії Башар Асад заявив, що планує відвідати КНДР і зустрітися з її лідером Кім Чен Ином.

Про це він заявив 30 травня на церемонії вручення вірчих грамот новому послу Північної Кореї в Сирії, повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське новинне агентство KCNA.

"Я збираюся відвідати КНДР і зустрітися з Кім Чен Ином", - сказав Асад.

Як відомо, президент США Дональд Трамп має зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.

Водночас Північна і Південна Корея 1 червня відновили мирні переговори на вищому рівні.