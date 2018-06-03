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Британія вивчає походження багатства 130 осіб, серед них чимало росіян - ЗМІ

Неділя, 3 червня 2018, 15:15
Британія вивчає походження багатства 130 осіб, серед них чимало росіян - ЗМІ

Британське Національне агентство з питань злочинності (NCA) проводить перевірку походження коштів близько 130 осіб, серед яких і російські олігархи.

Про це повідомляє The Times.

З січня у Британії діють нові правила, згідно з якими, підозрювані у вчиненні тяжких злочинів особи зобов’язані пояснити походження своїх активів, у тому числі вартістю понад 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Співробітники агентства розширили розслідування щодо бізнесменів, пов'язаних з режимом Володимира Путіна після спроби вбивства російського колишнього шпигуна в Солсбері.

Директор NCA з економічної та кіберзлочинності Дональд Тун заявив, що його команда перевіряє "від 120 до 140" осіб через заяви про незрозуміле походження їхнього багатства.

"Наша мета полягає в боротьбі з корумпованими елітами та їх незаконним багатством. Ми не проводимо перевірки на підставі громадянства", - сказав він.

Проте видання стверджує, що дуже значна частина цих осіб росіяни або пов’язані з росіянами.

"Атака в Солсбері активізувала нашу роботу проти незаконно отриманого багатства ... і за визначенням збільшився обсяг роботи щодо корумпованих росіян або тих, які мають політичну вагу", - заявило джерело в уряді.

Нагадаємо, Британія відмовила у продовженні візи російському олігарху Роману Абрамовичу. ПІсля цього він зупинив будівництво стадіону у Лондоні для свого футбольного клубу.

Європейська правда

Теми: Велика БританіяРосія
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