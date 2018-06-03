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Збірна України у товариській грі розгромила Албанію

Неділя, 3 червня 2018, 19:10

Збірна України у товариському матчі розгромила команду Албанії.

Матч, що проходив у французькому Евіані, завершився перемогою жовто-синіх з рахунком 4:1.

У перші 45-ть хвилин поєдинку обидві команди грали у відкритий та авантюрний футбол, і тут більше пощастило українцям. На 31-й хвилині після пасу Ярмоленка Коноплянка пробив у кут воріт поруч зі штангою - 1:0. Через п`ять хвилин вже Коноплянка асистує Ярмоленку і той в оточенні кількох захисників зумів переграти воротаря албанців - 2:0.

На останній хвилині першого тайму Ярмоленко оформив дубль, забивши після пасу Малиновського. Міг зробити рахунок ще більш розгромним Беседін, але не зумів використати вихід сам на сам з голкіпером суперника. В албанців також було кілька моментів, щоб пробити ворота Андрія Луніна, але голкіпер "Зорі" виручив збірну України.

Другий тайм цього матчу пройшов за великої кількості гольових моментів збірної України, яких би вистачило і на два поєдинки. В останні хвилин 20-ть поєдинку Селезньов, Ярмоленко та Коноплянка втрачали один за одним нагоди, щоб збільшити рахунок.

На 89-й хвилині поєдинку збірна Албанії таки забила гол престижу. Після помилки в захисті Караваєва Ндой ударом низом пробиває Луніна - 3:1.

Але українці таки зуміли довести рахунок до розгромного. Вже у доданий арбітром час після пасу від Ярмоленка Коноплянка забиває у порожні ворота збірної Албанії - 4:1

Варто зазначити, що Андрій Шевченко в цьому поєдинку виставив наступний стартовий склад: Лунін, Бутко, Бурда, Кривцов, Соболь, Малиновський, Зінченко, Марлос, Ярмоленко, Коноплянка, Беседін.

Нагадаємо, три дні тому у товариській грі збірна України зіграла унічию 0:0 зі збірною Марокко.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футболспорт
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