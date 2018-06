У Німеччині музичний фестиваль переріс у масштабні сутички з поліцією

У Дармштадті під час музичного фестивалю натовп агресивно налаштованих людей скоїв напад на поліцейських.

Як повідомляє DW з посиланням на dpa та дані поліції, участь у нападі на правоохоронців брали близько 100 осіб.

Учасники нападу жбурляли в поліцейських пляшки та каміння. Після того, як з сусідніх міст прибуло підкріплення, поліція змогла зачистити парк, де проводився музичний фестиваль.

Зрештою понад 80 нападників було затримано, більшість з них - молоді чоловіки, хоч серед них були й деякі жінки. Багато затриманих нападників були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Серед учасників сутичок були як німці, так і іноземці з різних верств населення.

Внаслідок сутичок поранення отримали 15 поліцейських.

Зазначається, що наразі слідчі "не виявили жодної стратегії у діях нападників", зокрема, політичного підґрунтя.

Police apparently attacked in #Darmstadt #Herrngarten after the #Schlossgrabenfest. Hopefully the discussion around this unfortunate event remains objective, based on recent events. pic.twitter.com/46FGwZCp8A