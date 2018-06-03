ООС: У неділю в зоні бойових дій - без втрат

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Неділя, 3 червня 2018, 21:47

Впродовж 3 червня бойові дії в районі проведення операції Об’єднаних сил тривали переважно на Донецькому напрямку, втрат серед українських військових немає.

Про це ввечері у неділю повідомили у штабі ООС. 

"Противник продовжує здійснювати обстріли наших позицій зі стрілецької зброї. Ворог проявляв себе поблизу Тарамчука, Мар’їнки та Широкиного на Донеччині, а також біля Кримського на Луганщині", - йдеться у повідомленні. 

Втрати противника уточнюються, зазначили у штабі. 

Теми: ООС Донбас Мінські угоди
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