ООС: У неділю в зоні бойових дій - без втрат
Впродовж 3 червня бойові дії в районі проведення операції Об’єднаних сил тривали переважно на Донецькому напрямку, втрат серед українських військових немає.
Про це ввечері у неділю повідомили у штабі ООС.
"Противник продовжує здійснювати обстріли наших позицій зі стрілецької зброї. Ворог проявляв себе поблизу Тарамчука, Мар’їнки та Широкиного на Донеччині, а також біля Кримського на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
Втрати противника уточнюються, зазначили у штабі.