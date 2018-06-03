Вибори у Словенії: перемогу здобула партія екс-прем'єра з антимігрантськими гаслами

За даними екзит-полів, перемогу на парламентських виборах у Словенії здобула опозиційна "Словенська демократична партія" (SDS) двічі екс-прем'єра Янеза Янши з 24,4% голосів.

Як повідомляє Reuters, друге місце - у партії LMS (Список Мар'яна Шареца), яка набрала 12,2% голосів.

Третє місце з 9,8% посіла "Сучасна центристська партія" екс-прем'єра Міро Церара, який пішов у відставку достроково у березні 2018 р.

Участь у виборах брали 25 партій, 9 з яких увійдуть до парламенту, за результатами екзит-полів. Явка станом на 16:00 склала 34,3% (35,6% на останніх виборах 4 роки тому).

Лідер SDS раніше заявив, що переговори про створення коаліції після виборів "будуть важкими" через жорстку позицію партії щодо імміграції.

Партія виступає проти квот для мігрантів і заявляє, що більшу частину коштів, що виділяються на їх потреби, необхідно перерозподілити на сили безпеки. Під час передвиборчої кампанії партія Янши отримала підтримку від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У свою чергу лідер LMS після опублікування попередніх підсумків виборів заявив, що перед голосуванням більшість учасників говорили про намір приєднатися до процесу формування уряду, який очолить SDS.

Очікується, що для формування більшості у парламенті з 90 місць SDS буде необхідно створити коаліцію мінімум з двома партіями.

"Переговори щодо формування нового уряду будуть непростими, адже досі небагато партій демонструвало бажання співпрацювати з націонал-консерваторами в уряді. Особливо з огляду на те, що Янез Янша був втягнутий у корупційний скандал, що 2014 року коштувало йому прем'єрської посади і через що він навіть був змушений сидіти у в'язниці", - пише DW.

На початку 2013 року уряд Янши звинуватили у корупції під час першого терміну та покупки фінських танків Patria. Після цього коаліційний уряд отримав вотум недовіри від парламенту.