Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Європарламенту виступив за створення єдиної армії ЄС

Понеділок, 4 червня 2018, 06:18

Євросоюзу в довгостроковій перспективі потрібна єдина армія, це дозволить ЄС заощадити і стати активнішим на міжнародній арені.

Про це заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні в інтерв'ю виданню Spiegel Online, пише DW.com.

Таяні вважає за необхідне створити єдину армію Євросоюзу.

"Європі в довгостроковій перспективі потрібна власна армія", - підкреслив Таяні.

Єдиної зовнішньої політики не може бути без єдиної оборонної стратегії, пояснив він.

За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які "роблять більш-менш одне й те саме". При цьому посилення співпраці в цій сфері дозволить значно заощадити і бути "активніше і сильніше на міжнародній арені", переконаний глава Європарламенту.

2 травня Єврокомісія представила проект бюджету ЄС на 2021 - 2027 роки. Згідно з документом, його обсяг буде збільшений до 1279 млрд євро. Бюджет цьогорічної семирічки становить 1087 млрд євро.

Збільшення витрат в Єврокомісії пов'язують з появою нових завдань в сфері охорони зовнішніх кордонів ЄС, міграції, оборони та субсидування наукових досліджень.

Теми: ЄСЄвропарламентЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЄС
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
5 країн хочуть, щоб ЄС продовжив мораторій на імпорт українського зерна
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: