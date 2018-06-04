Глава Європарламенту виступив за створення єдиної армії ЄС

Євросоюзу в довгостроковій перспективі потрібна єдина армія, це дозволить ЄС заощадити і стати активнішим на міжнародній арені.

Про це заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні в інтерв'ю виданню Spiegel Online, пише DW.com.

Таяні вважає за необхідне створити єдину армію Євросоюзу.

"Європі в довгостроковій перспективі потрібна власна армія", - підкреслив Таяні.

Єдиної зовнішньої політики не може бути без єдиної оборонної стратегії, пояснив він.

За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які "роблять більш-менш одне й те саме". При цьому посилення співпраці в цій сфері дозволить значно заощадити і бути "активніше і сильніше на міжнародній арені", переконаний глава Європарламенту.

2 травня Єврокомісія представила проект бюджету ЄС на 2021 - 2027 роки. Згідно з документом, його обсяг буде збільшений до 1279 млрд євро. Бюджет цьогорічної семирічки становить 1087 млрд євро.

Збільшення витрат в Єврокомісії пов'язують з появою нових завдань в сфері охорони зовнішніх кордонів ЄС, міграції, оборони та субсидування наукових досліджень.