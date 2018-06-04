ООС: Бойовики 27 разів порушили тишу і обстріляли Талаківку з артилерії

Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС

3 червня найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське.

Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Ввечері, близько 21:00 з гармат калібру 152 мм був обстріляний населений пункт Талаківка. Терористи випустили по селищу міського типу не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення. Під час бойових дій минулої доби у складі Об’єднаних сил втрат немає.

За даними розвідки, противник поніс втрати: одного окупанта знищено.

Поточної доби, 4 червня, обстановка на лінії зіткнення залишається без змін. Близько 04:30 противник застосував 82-мм міномети в районі населеного пункту Зайцеве та на такі провокаційні дії "отримав адекватну відповідь".