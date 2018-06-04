Росія заблокувала переказ коштів на рахунок Гриба – батько

Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок арештованого в Росії українця Павла Гриба.

Про це у Facebook повідомив його батько Ігор Гриб.

Таким чином Павло не має змоги купувати ліки та продукти харчування.

"Довго ми вимагали від адміністрації СІЗО дозволити Павлу купувати (за власні кошти) життєво необхідні ліки та продукти харчування. І ось новий "хід" російської сторони", - написав батько арештованого.

Ігор Гриб назвав такі дії Росії знущанням.

"Як витримає хворий організм, після 9,5 місяців утримання, відсутність ліків і звичайної чистої питної води (купується в СІЗО) – не відомо", - написав батько.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі.

За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Гриб перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я.

Генконсульство України також неодноразово направляло звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака.

Проте, так і не отримавши відповіді, Україна вирішила самовільно відправити групу лікарів, яких до українця не пустили.

В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

26 квітня Ігор Гриб повідомив, що з початку цього року на його сина посилився психологічний тиск.

28 квітня Жовтневий райсуд Краснодара (РФ) продовжив 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня.