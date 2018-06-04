У БПП образилися, що опозиція не оцінила успіх спецоперації з Бабченком

Керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що оскільки опозиційні політики критикують методи вітчизняних спецслужб у запобіганні вбивства відомого журналіста та подальших терактів, то їм вигідний хаос.

Про це він сказав під час погоджувальної ради у понеділок.

"Хочу нагадати, що минулого тижня українські спецслужби здобули стратегічну перемогу над агентурою агресора. Проведена операція не тільки запобігла вбивству російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, але і дозволила викрити замовника цього злочину", - заявив Герасимов.

За його словами, правоохоронці розкрили плани ворога щодо підготовки схронів зі зброєю та вибухівкою для подальшого вчинення терактів на мирних територіях в Україні, а також здобули список потенційних жертв, яким буде надана держохорона.

"Зважаючи на досягнуті результати, найбільше здивування викликає цинізм опозиційних політиків, які звинувачують і владу, і правоохоронців щодо методів запобігання вбивству і подальших терактів", - сказав керівник фракції БПП.

На його думку, своїми заявами вони доводять, що для них "вигідне нагнітання страху та збільшення напруги у суспільстві, аніж успіх вітчизняних спецслужб на захисті українських інтересів".

Як повідомлялося, увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

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