Данилюк розповів про перспективи своєї відставки

Міністр фінансів Олександр Данилюк каже, що в жодному разі не подасть у відставку.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Економічній правді".

На питання журналіста, чи написав він уже заяву про відставку, очільник Мінфіну відповів: "Ні, і не збираюся писати…. На засіданні Кабміну, коли у нас була розмова з прем'єром, я сказав: "Подавайте мене у відставку, якщо не підтримуєте мене. Сам я заяву писати не буду".

Водночас Данилюк зазначив, що є багато людей, які "були б щасливими", якби він склав з себе повноваження, але не прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Думаю, він менше за всіх зацікавлений у цьому, але зацікавлених багато. Вони є у кожній сфері, яку ми розчистили від корупції, від впливу власних інтересів", - каже він.

На переконання міністра, багатьом не подобається, що, зокрема, запустили відкриті електронні реєстри з відшкодування ПДВ, націоналізували Приватбанк, також силовим органам, у тому числі Генеральній прокуратурі довелося "обмежити свої побажання".

"Знаєте, пане генеральний прокурор, не повинно бути такої прокуратури в країні, яка тисне на бізнес, на суспільство, на уряд. Щось забагато прокурорів у нас. Реформу не можна імітувати, треба підкріплювати її скороченням фінансування", - наголосив він.

Як повідомлялося, 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.