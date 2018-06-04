Пєсков прокоментував можливість обміну Сенцова: Питання до спецгрупи

У Кремлі поки не готові говорити про можливість обміну 23 засуджених в Україні росіян на режисера Олега Сенцова та інших українських громадян, подібними питаннями займається спеціальна робоча група.



Про це заявив 4 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".



"Я не можу відповісти на це ваше запитання. Ви знаєте, що є спеціальна робоча група, яка займається", - заявив він.



"Також цими питаннями займається з української сторони Медведчук, він уже сприяв проведенню низки таких успішних операцій, тому про кого саме йде мова і т.д. - це все вже будуть промовляти фахівці і представники в рамках наявної робочої групи. Поки голослівно нічого сказати вам не можу", - сказав Пєсков.



Так він відповів на прохання прокоментувати заяву віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко про те, що Київ готовий передати Росії 23 росіян, засуджених в Україні, в обмін на режисера Олега Сенцова і інших громадян України.

Як повідомлялося, незаконно засуджений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов 22 день продовжує голодування під наглядом російських медиків.



Сенцов вимагає від російської влади звільнення українських політв'язнів.