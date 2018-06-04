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Лавров покликав Кім Чен Ина в гості

Понеділок, 4 червня 2018, 13:25

Лідер КНДР Кім Чен Ин отримав запрошення відвідати Росію, але точних параметрів можливого візиту поки немає.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, під час зустрічі з лідером КНДР у Пхеньяні 31 травня глава МЗС РФ Сергєй Лавров передав Кім Чен Ину запрошення відвідати РФ, в тому числі в якості одного з можливих приводів для такого візиту фігурував Східний економічний форум.

"Наскільки це буде зручно і слушно для північнокорейської сторони, покаже час, а також опрацювання дипломатичними каналами. Поки якихось точних параметрів (можливого візиту) немає", - підкреслив представник Кремля.

Він негативно відповів на запитання, чи передавав Кім Чен Ин послання у відповідь Владіміру Путіну.

Як повідомлялося, у програмі "Вести недели" на російському телеканалі "Россия-1" показали фото зустрічі глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і лідера КНДР Кім Чен Ина з домальованою у фотошопі посмішкою.

Європейська правда

Теми: Північна КореяКНДРЛавровРосія
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